В Калуге водитель грузовика сбил 78-летнюю женщину на улице Телевизионной

Около 12:30 в понедельник, 5 сентября, на улице Телевизионной в Калуге сбили пешехода. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель грузовика «МАН» в районе перекрестка с улицей Социалистической сбил 78-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть не по переходу.

С различными травмами пенсионерку доставили в областную больницу в Анненках.

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