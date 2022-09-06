В Калуге прокуратура начала проверку после видео с дракой двух подростков

Утром во вторник, 6 сентября, прокуратура Калужской области сообщила о начале проверки после публикации видео с дракой подростков.

Запись опубликована в социальных сетях накануне вечером. По утверждению автора, инцидент произошел на улице 65 лет Победы.

На видео двое школьников дерутся во дворе многоквартирного дома. Двое их знакомых наблюдают, еще один снимает на телефон. Проигравший в драке оставался лежать на земле, но, судя по записи, не терял сознания.

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