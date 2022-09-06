В Калуге погибшей в ДТП на улице Рылеева женщине было 66 лет

Как мы уже рассказывали, днем 5 сентября в Калуге насмерть сбили женщину. Во вторник подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 66-летний водитель «Грейт Вола» поворачивал налево с улицы Огарева и сбил свою ровесницу, шедшую по зебре.

Пострадавшая женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.