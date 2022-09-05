В Калуге водитель ночью сбил пешехода

Ночью 4 сентября в Калуге на улице Извилистой сбили пешехода. ДТП произошло в районе дома №1, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 43-летний водитель «Киа Сид» ехал со стороны Колюпаново и сбил 41-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

У пострадавшего пешехода зафиксированы различные травмы.

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