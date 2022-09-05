В Калуге водитель «Грейт Вола» насмерть сбил женщину на улице Рылеева
Днем в понедельник, 5 сентября, смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц Рылеева и Огарева в Калуге.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Грейт Вол» сбил женщину, которая шла по нерегулируемому переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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