В Калуге водитель «Грейт Вола» насмерть сбил женщину на улице Рылеева

Днем в понедельник, 5 сентября, смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц Рылеева и Огарева в Калуге.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Грейт Вол» сбил женщину, которая шла по нерегулируемому переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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