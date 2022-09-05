В Калужской области «Фольксваген» сбил корову и врезался в дерево

В ночь на 4 сентября в Мосальском районе 36-летний водитель «Фольксвагена Поло» пострадал в ДТП с животным. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на участке между дорогой Калуга-Вязьма и Мосальском «Фольксваген» сбил корову, вылетел в кювет и врезался в дерево.

У автомобилиста зафиксированы различные травмы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.