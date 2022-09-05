В Калужской области два человека пострадали в перевернувшейся «Ладе»

Около 20:00 3 сентября на дороге между Козельском и станцией Кудринская в Мещовском районе перевернулся автомобиль «Лада Ларгус». Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель врезался в дорожное ограждение, и машина перевернулась.

Различные травмы получил сам водитель и 19-летний пассажир.

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