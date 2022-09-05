В Калужской области водитель «Фольксвагена» сбил 11-летнюю девочку на переходе

Около 7:20 утра в субботу, 3 сентября, на улице Пролетарской в Кирове произошло ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть у дома №48 по пешеходному переходу.

Школьница с различными травмами попала в больницу.

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