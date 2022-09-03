Солома в рулонах загорелась в Козельском районе Калужской области

В субботу, 3 сентября, в районе 10 часов утра в городе Козельск на улице Большая Советская загорелась солома в рулонах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

Пожар полностью потушен. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. На место направлен инспектор ГПН.

Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 4 человека, 1 единица техники.

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