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Очаг африканской чумы свиней обнаружен в Износковском районе Калужской области

Ирина Будникова
Опубликовано: 03.09.2022 15:13 0 404
Очаг африканской чумы свиней обнаружен в Износковском районе Калужской области

В субботу, 3 сентября, пресс-служба Правительства Калужской области сообщила о выявлении очага африканской чумы свиней (далее АЧС) в Износковском районе.

Как сообщает пресс-центр, в режиме видеоконференции состоялось заседание противоэпизоотической комиссии по поводу ликвидации очага АЧС.

Председатель комитета ветеринарии при Правительстве области Сергей Соколовский доложил, что лабораторные анализы выявили АЧС у трупов свиней из личного подсобного хозяйства деревни Фотьяново поселка Мятлево.

Специалисты утверждают, что собственник животных грубо нарушил ветеринарные правила. В его хозяйстве содержатся 55 свиней, а также 350 овец и 80 голов крупного рогатого скота. Свиньи в хозяйстве содержатся не первый год. При этом в хозяйственной книге администрации сельского поселения животные не числятся.

Угрожаемая зона вокруг очага АЧС составляет десять километров и  захватывает участки Износковского, Медынского и Дзержинского районов. С целью локализации возможных очагов АЧС проводятся подомовые обходы для определения количества свиней, подлежащих отчуждению.

Не так давно калужские аграрии понесли убытки в результате борьбы с АЧС и высокопатогенным гриппом птиц. Поэтому дальнейшее игнорирование органами местного самоуправления деятельности нелегальных площадок по производству и реализации животноводческой продукции недопустимо, считают в правительстве области.

В целях недопущения заноса и распространения АЧС на территории Калужской области владельцы личных подсобных хозяйств обязаны: 

- обеспечить содержание свиней в пределах хозяйств без выпаса и без доступа животных других видов, в т.ч. диких кабанов;
- завозить свиней по согласованию с госветслужбой;
- предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы свиней для осмотра;
- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели свиней, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;
- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, а также обеспечить изоляцию трупов животных в том же помещении, в котором они находились;
-  выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении во всех видах хозяйств, в которых содержатся свиньи, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС;
-  соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по АЧС в соответствии с ветеринарными правилапми проведения регионализации территории Российской Федерации;
- осуществлять термическую обработку (проварку) предназначенных для кормления свиней пищевых отходов, продукции охоты в течение не менее 30 минут после закипания пищевых отходов, продукции охоты;
- ограничить деловые связи с территориями, на которых введены карантинные мероприятия в связи с АЧС.

Горячая линия Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области +7-910-910-01-82

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Ирина Будникова
Опубликовано: 03.09.2022 15:13 0 404
Тэги: ачс чп карантин
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