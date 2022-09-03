В Калужской области автомобиль сбил велосипедиста

Вечером в пятницу, 2 сентября, в районе 19 часов 49 минут на улице Ленина в городе Кондрово автомобиль Лада сбил велосипедиста.

О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

В результате наезда пострадал один человек. Тяжесть травм и причины аварии устанавливаются.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники.

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