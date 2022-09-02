В Калужской области погибший при пожаре мужчина спал в бане

Как мы уже рассказывали, в Кирове рано утром 2 сентября сгорела баня на улице Чехова. На месте происшествия нашли тело 38-летнего мужчины. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По предварительной информации, накануне погибший со своим братом выпивал в бане. Ночью брат ушел домой, а погибший остался спать на втором этаже бани.

Причиной пожара могло стать нарушение при использовании печи.

Следователи проводят проверку.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.