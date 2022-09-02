В Калужской области 38-летний мужчина погиб при пожаре в бане

Около 7 утра в пятницу, 2 сентября, в городе Киров сгорела баня на улице Чехова. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь полностью уничтожил деревянное строение.

На месте происшествия спасатели обнаружили труп 38-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил использования печи.

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