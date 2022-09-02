В Калуге водитель спас котенка на оживленной трассе

В Калуге на подъездную дорогу от трассы М3 «Украина» в районе Анненок выскочил котенок. Видео его спасения в пятницу, 2 сентября, выложили в сообществе «Братство автомобилистов Калуги».

Два водителя остановились, чтобы помочь животному. Котенок залез под белую машину и не хотел выбираться.

Но с помощью мужчины, регистратор которого и снял ситуацию, котенка удалось достать. Его забрала женщина, под машину которой животное забралось.

- Спас котенка из-под колес и нашел новую хозяйку, все руки ободрал, - написал автор видео.

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