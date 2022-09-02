В Калуге 19-летняя девушка пострадала в ДТП на Южном обходе

Как мы уже рассказывали, 1 сентября на Южном обходе в Калуге произошло ДТП. Подробности в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 10:20 утра недалеко от Рождествено 19-летняя девушка за рулем «Шевроле Ланос» двигалась в сторону Анненок по правой полосе, не справилась с управлением и врезалась в металлический отбойник между проезжими частями.

С различными травмами молодую автомобилистку отвезли в областную больницу. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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