В Калужской области пропал 70-летний мужчина

В деревне Дугино Медынского района пропал 70-летний Александр Сандригайло. В пятницу, 2 сентября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

1 сентября пенсионер ушел из дома и не вернулся.

По информации волонтеров, мужчина нуждается в медицинской помощи.

Опубликованы фото и приметы:

Рост: 182 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: голубые.

Волосы: седые.

Был одет: черная куртка, серая кофта, бордовая рубашка в клетку, синие джинсы, черные сандалии, светлая кепка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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