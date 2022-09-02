В Калужской области пропал 70-летний мужчина
В деревне Дугино Медынского района пропал 70-летний Александр Сандригайло. В пятницу, 2 сентября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
1 сентября пенсионер ушел из дома и не вернулся.
По информации волонтеров, мужчина нуждается в медицинской помощи.
Опубликованы фото и приметы:
- Рост: 182 см.
- Телосложение: xудощавое
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: седые.
- Был одет: черная куртка, серая кофта, бордовая рубашка в клетку, синие джинсы, черные сандалии, светлая кепка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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