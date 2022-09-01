В Калуге водитель «Шевроле» врезался в отбойник на Южном обходе

Около 10:30 утра в четверг, 1 сентября, на Южном обходе в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Шевроле Ланос» не справился с управлением и в районе Рождествено врезался в металлический отбойник.

У машины разбита передняя часть.

Пострадал один человек, сообщили в МЧС.

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