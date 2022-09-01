В Калужской области 72-летний мужчина пострадал в столкновении «Лады» и «Джили»

Как мы уже рассказывали, около 8:30 утра 31 августа на дороге Калуга – Орел в Перемышльском районе произошло ДТП. Подробности в четверг сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 72-летний водитель «Лады Калина» недалеко от Перемышля выезжал на главную дорогу и не пропустил «Джили».

Травмы получил предполагаемый виновник аварии. Пенсионера госпитализировали в БСМП Калуги.

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