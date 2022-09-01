В Калужской области 33-летний водитель «Сузуки» выехал на встречную полосу и погиб в столкновении с грузовиком

Как мы уже рассказывали, в Мосальском районе днем 31 августа в ДТП погиб 33-летний водитель «Сузуки». Утром в четверг в управлении ГИБДД по Калужской области сообщили подробности об этом происшествии.

По предварительным данным, автомобилист на Сузуки ехал в сторону Москвы, рядом с деревней Барсуки выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Хино».

Предполагаемый виновник аварии скончался на месте до приезда скорой помощи.

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