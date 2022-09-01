В Калужской области женщина избила приемного сына на кухне общежития

Утром в четверг, 1 сентября, прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки по факту избиения ребенка в Жиздре.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором женщина бьет лежащего на полу мальчика 10-12 лет.

Автор видео сообщил, что ребенок приемный. Эту информацию подтвердили и в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением».

- В настоящее время дети изъяты из семьи и находятся в социальном учреждении, - говорится в заявлении прокуратуры.

Что стало причиной такого поведения женщины, не уточняется. В комментариях к видео написали, что мальчик мог рассыпать сахар, однако официально это информация не подтверждена.

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