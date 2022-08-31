В Калужской области 33-летний водитель «Сузуки» погиб в столкновении с грузовиком

Около 13:00 в среду, 31 августа, в Мосальском районе Калужской области ДТП произошло на трассе А130. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, рядом с деревней Барсуки столкнулись легковой автомобиль «Сузуки» и грузовик «Хино». В результате аварии погиб 33-летний мужчина, ехавший за рулем «Сузуки».

Причины происшествия устанавливаются.

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