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В Калуге водитель не пустил в автобус слепую женщину с собакой-поводырем

Дмитрий Ивьев , Фото: Галина Быкова.
Опубликовано: 31.08.2022 10:42 6 838
В Калуге водитель не пустил в автобус слепую женщину с собакой-поводырем

В Калуге водитель рейсового автобуса №4 не пустил в салон с собакой-поводырем председателя Калужской городской местной организации Всероссийского общества слепых Галину Быкову. Об этом женщина рассказала на своей странице в социальной сети.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на пересечении площади Победы и улицы Жукова.

- Когда я хотела в него войти, водитель, громко крича, что не возьмет с собакой, просто закрыл перед нами двери и уехал! – сообщила Галина. - В Калужской области приняли закон о том, что нельзя ездить с собакой в общественном транспорте? Или частные автобусы работают по каким-то особым правилам? 

Утром 31 августа ситуацию прокомментировали в городской управе. Там заявили, что связались с руководством частной транспортной компании.

- Поручено провести проверку на предприятии, а также провести инструктаж с водительским составом о правилах перевозки пассажиров, в том числе маломобильных категорий граждан, - говорится в заявлении администрации города. - С водителя будут взяты объяснения. Приносим извинения за эту ситуацию, надеемся, подобного не повторится.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Галина Быкова.
Опубликовано: 31.08.2022 10:42 6 838
Тэги: происшествие животные транспорт
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