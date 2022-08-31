В Калуге водитель «Шкоды» сбил велосипедиста с пятилетней девочкой

Как мы уже рассказывали, вечером 30 августа на улице Глаголева в Калуге произошло ДТП. Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 51-летний водитель «Шкоды Рапид» поворачивал направо на подземную парковку торгового центра «Московский» и сбил 30-летнего велосипедиста, который вез в специальном кресле пятилетнюю девочку.

В аварии пострадал ребенок. Девочку отвезли в больницу, но после оказания помощи отпустили домой.

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