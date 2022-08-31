Два человека пострадали в массовом ДТП на дороге Калуга – Медынь

Как мы уже рассказывали, вечером 30 августа массовое ДТП произошло на дороге Калуга – Медынь около деревни Жилетово Дзержинского района. Утром в среду управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности.

По предварительным данным, 27-летний водитель цементовоза «Мерседес» не соблюдал дистанцию и врезался в попутные микроавтобус «Форд», легковушку «Форд Мондео» и фуру «Ивеко». Остальные водители начали останавливаться перед железнодорожным переездом.

В больницу попали водители микроавтобуса и легкового автомобиля «Форд».

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