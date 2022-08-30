В Калужской области «Форд» смяло в столкновении с маршруткой и двумя грузовиками

Около 17:00 во вторник, 30 августа, массовое ДТП произошло на дороге Калуга – Медынь, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, рядом с деревней Жилетово Дзержинского района столкнулись маршрутка «Форд Транзит», легковой автомобиль «Форд», грузовик «Мерседес» и грузовик «Ивеко».

Легковушку смяло в результате столкновения. У микроавтобуса разбита задняя часть.

В аварии пострадали несколько человек, сообщили в МЧС.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства.

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