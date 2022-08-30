В Калужской области 35-летняя женщина пострадала в столкновении «Шевроле Нивы» и «Ниссана»

Как мы уже рассказывали, утром 29 августа в Медыни перевернулся автомобиль «Шевроле Нива». Подробности об этом происшествии во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке улиц Либкнехта и Колхозной 60-летний водитель «Нивы» не уступил дорогу «Ниссану». От удара «Нива» перевернулась.

Различные травмы получила 35-летняя пассажирка «Ниссана».

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