В Калужской области 13-летний мальчик пострадал в столкновении «Шкоды» и скутера

Как мы уже рассказывали, вечером 29 августа в Жиздре столкнулись автомобиль «Шкода Октавия» и скутер «Стелс». В этой аварии пострадал 13-летний мальчик, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем легковушки на перекрестке допустила столкновении со скутером, которым управлял ребенок.

Пострадавшего школьника госпитализировали в областную больницу в Калуге.

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