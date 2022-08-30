В Калуге 21-летний мужчина пострадал в «Хендае», который врезался в дерево

Около 21:30 в понедельник, 29 августа, на окружной дороге в Калуге в районе деревни Ильинка съехал в кювет и врезался в дерево автомобиль «Хендай». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, 21-летний водитель легковушки не справился с управлением.

Автомобилист попал в больницу в Анненках с тяжелыми травмами.

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