В Калужской области «Нива» перевернулась после столкновения с «Ниссаном»

Около 8 утра в понедельник, 29 августа, ДТП произошло на улице Карла Либкнехта в Медыни. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись легковые автомобили «Нива» и «Ниссан». От удара отечественная легковушка перевернулась.

В аварии пострадал один человек. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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