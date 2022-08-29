В Калуге 18-летняя девушка пострадала в ДТП на улице Ленина

Поздно вечером 27 августа на перекрестке улиц Ленина и Чижевского в Калуге столкнулись легковые автомобили «Рено Колеос» и «Лада Гранта». Подробности об этом происшествии в понедельник, 29 августа, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Рено» поворачивал налево и не пропустил встречную «Гранту».

Различные травмы получила 18-летняя пассажирка «Лады». Госпитализация ей не понадобилась.

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