В Калуге 11-летний мальчик пострадал в столкновении «Рено» и «Лады» на улице Салтыкова-Щедрина

На улице Салтыкова-Щедрина в Калуге у дома №76 вечером 27 августа столкнулись легковые автомобили «Рено» и «Лада». Подробности об этом происшествии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель «Рено» поворачивал налево к дому и не пропустил встречную «Ладу».

Различные травмы получил 11-летний мальчик, ехавший в «Ладе».

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