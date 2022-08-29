В Калуге сотрудники ГИБДД стреляли по колесам нарушителя

На улице Московской в Калуге водитель «Лады» не остановился по требованию сотрудника ГИБДД, началась погоня. В понедельник, 29 августа, об этом рассказали в региональном управлении дорожной полиции.

Нарушитель ехал с высокой скоростью, создавал опасность для других людей.

Чтобы остановить его, полицейский выстрелил в воздух. Но и после этого водитель не затормозил. Тогда инспектор прострелил колеса автомобиля.

34-летний водитель был пьян. Ранее его уже дважды судили за езду на машине в нетрезвом виде.

Возбуждены административные дела по пяти статьям. Также мужчине грозит до двух лет лишения свободы по уголовной статье.

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