В Калужской области женщина выплатила шесть миллионов долга, чтобы не потерять бизнес

В Дзержинском районе Калужской области местная предпринимательница задолжала в общей сложности шесть миллионов рублей. Деньги она должна была отдать другому человеку, а также в качестве выплат по налогам и кредиту, сообщили в понедельник, 29 августа, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Женщина занимается продажей саженцев. У нее в собственности земельный участок и здание на нем. Приставы обратились в суд, чтобы взыскать имущество в счет долга.

Только после этого калужанка вернула шесть миллионов и оплатила сбор в 415 тысяч рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.