В Калуге мотоцикл сгорел после ДТП на улице Генерала Попова
Около 21:20 в воскресенье, 28 августа, на улице Генерала Попова произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, 22-летний водитель не справился с управлением и упал на проезжую часть. От удара мотоцикл загорелся.
Пострадавшего молодого водителя госпитализировали в БСМП.
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