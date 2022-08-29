В Калуге мотоцикл сгорел после ДТП на улице Генерала Попова

Около 21:20 в воскресенье, 28 августа, на улице Генерала Попова произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель не справился с управлением и упал на проезжую часть. От удара мотоцикл загорелся.

Пострадавшего молодого водителя госпитализировали в БСМП.

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