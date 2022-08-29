В Калужской области водитель погиб в перевернувшемся автомобиле «Шевроле Нива»

Около 16:30 в воскресенье, 28 августа, на окраине деревни Староскаковское Дзержинского района вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Шевроле Нива». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель машины скончался. Его личность устанавливается.

Как рассказали нам очевидцы, авария произошла на ровном участке дороги. Местные жители предполагают, что водителю могло стать плохо за рулем.

UPD. Погибшему было 63 года, уточнили в ГИБДД.

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