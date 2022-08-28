В Калуге таксист заснул за рулем и врезался в столб: погиб 42-летний пассажир

Как мы уже рассказывали, рано утром в воскресенье, 28 августа, в Калуге на улице Телевизионной таксист на «Рено Логан» врезался в столб. Подробности о происшествии сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, 59-летний мужчина за рулем «Рено» около 6:20 заснул за рулем и врезался в столб. На месте аварии погиб 42-летний пассажир. Еще два человека попали в больницу.

В УМВД по Калужской области уточнили, что травмы получили женщины 43 и 48 лет.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства произошедшего.

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