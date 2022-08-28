В Калужской области водитель мопеда пострадал в ДТП

Около 22:00 в субботу, 27 августа, авария произошла на улице Первомайской в городе Сосенский Козельского района. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель мопеда «Альфа» не справился с управлением и упал на дорогу.

Травмы получил один человек. Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

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