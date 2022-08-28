В Калуге таксист врезался в столб на улице Телевизионной

Около 6:20 утра в воскресенье, 28 августа, на улице Телевизионной в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в районе Сосновой рощи таксист на «Рено Логан» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.

Пострадало несколько человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.