Столкновение «Инфинити» и «Хавала» в центре Калуги попало на видео

Как мы уже рассказывали, рано утром в субботу, 27 августа, на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге столкнулись легковые автомобили «Инфинити» и «Хавал».

Эта авария попала на запись камеры «Безопасного города».

По предварительным данным, 22-летний пьяный водитель «Инфинити» двигался по улице Кирова, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в «Хавал». После этого обе машины вылетели на тротуар.

Тяжелые травмы получила 44-летняя женщина, находившаяся за рулем «Хавала». Пострадали также две девушки, ехавшие в «Инфинити».

Возбуждено уголовное дело. 22-летнему калужанину грозит до семи лет колонии.

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