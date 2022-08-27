В Калужской области произошел еще один лесной пожар

Днем в субботу, 27 августа, произошел пожар в лесу в районе села Дворцы Дзержинского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, горела лесная подстилка на площади в 0,2 гектара.

Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар. Никто из людей не пострадал.

Ранее этим летом лес горел три раза в Калуге и Калужской области.

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