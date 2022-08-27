В Калуге 22-летнему водителю «Инфинити» грозит семь лет за пьяное ДТП на улице Кирова

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту ДТП на улице Кирова, произошедшего в 7 утра 27 августа. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Подозреваемым является 22-летний водитель «Инфинити». По предварительным данным, он пьяным ехал за рулем, не остановился по требованию сотрудника ДПС, проехал на красный и на перекрестке с улицей Ленина врезался в «Хавал».

Находившаяся за рулем «Хавала» 44-летняя женщина получила тяжелые травмы.

Следствие будет подавать ходатайство о заключении предполагаемого виновника под стражу. Молодому калужанину грозит до семи лет лишения свободы.

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