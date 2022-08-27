В Калуге три человека пострадали в столкновении «Инфинити» и «Хавала» на улице Кирова

Как мы уже рассказывали, около 7 утра в субботу, 27 августа, на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге столкнулись легковые автомобили «Инфинити» и «Хавал». В этой аварии пострадали три человека. Подробности нам сообщили в управлении МВД по Калужской области.

22-летний водитель «Инфинити» в пьяном виде ехал по улице Кирова со стороны сквера Мира. На перекрестке с Московской он не остановился по требованию сотрудников ДПС, поехал дальше на красный на перекрестке с Ленина и врезался в «Хавал». За рулем второй машины была 44-летняя женщина, она ехала по Ленина в сторону улицы Суворова.

От удара оба автомобиля вылетели на тротуар.

В больницу попали водитель «Хавала» и две девушки-пассажирки «Инфинити».

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