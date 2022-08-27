В Калуге «Инфинити» и «Хавал» разбились на перекрестке улиц Кирова и Ленина

Около 7 утра в субботу, 27 августа, ДТП произошло в центре Калуги. На перекрестке улиц Кирова и Ленина столкнулись легковые автомобили «Инфинити» и «Хавал», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По сообщениям очевидцев, водитель «Инфинити» был пьян, не остановился по требованию сотрудников ДПС, проехал на красный и врезался в «Хавал». Оба автомобиля вылетели на тротуар.

Пострадали оба автомобилиста. Женщину из «Хавала» в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. В аварии пострадали три женщины. Ситуацию прокомментировали в полиции.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.