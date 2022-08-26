В Калужской области пропал 27-летний мужчина

В Калужской области пропал 27-летний Вячеслав Ветров. В пятницу, 26 августа, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 22 августа в Боровске. Он может находиться в другом городе.

По информации волонтеров, у мужчины есть проблемы со здоровьем – он отстает в развитии.

Приметы пропавшего:

Рост: 170 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: чёрные.

Был одет: черная футболка, серо-зеленые бермуды, черные носки, черные кроссовки, серая бейсболка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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