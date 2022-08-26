В Калужской области 27-летний мотоциклист пострадал в столкновении с «Ладой»

Около 20:00 в четверг, 25 августа, ДТП произошло в поселке Полотняный Завод Дзержинского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Горняк у дома №112 байкер столкнулся с автомобилем «Лада».

Пострадавшего мотоциклиста госпитализировали с переломом и сотрясением мозга.

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