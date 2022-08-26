В Калуге водитель «Киа сбил ребенка на электросамокате

Около 18:00 в четверг, 25 августа, на улице Горького в Калуге сбили пешехода, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, 13-летний мальчик на электросамокате двигался по тротуару и попал под колеса легкового автомобиля «Киа», водитель которого заезжал во двор.

Госпитализация школьнику не понадобилась.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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