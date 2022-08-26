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В калужском поле сгорел комбайн

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 26.08.2022 09:33 4 1298
В калужском поле сгорел комбайн

Около 15:40 в четверг, 25 августа, пожар произошел в поле рядом с деревней Верхняя Песочня Кировского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Сгорел комбайн «Джон Дир» 2019 года выпуска. Никто из людей не пострадал, но уборочная техника полностью выгорела.

По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность комбайна.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 26.08.2022 09:33 4 1298
Тэги: происшествие пожар мчс
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