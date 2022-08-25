В Калужской области произошел третий за лето лесной пожар

Днем в среду, 24 августа, рядом с селом Корекозево Перемышльского района загорелся лес. Подробности сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Спасатели прибыли на место в 14:30. Локализовать пожар удалось за 30 минут. Полностью потушили лесную подстилку к 20:00.

Огонь успел охватить 0,4 гектара. В тушении принимали участие 17 человек.

Ранее нынешним летом лес горел в Калуге и в Дзержинском районе.

Из-за сухой погоды до конца августа в Калужской области в лесах запрещено разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков. Также в леса нельзя въезжать на транспорте.

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