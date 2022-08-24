58-летний мужчина пропал в Калужской области

Во вторник, 23 августа, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщает о поисках мужчины в Калужской области.

Пропал Щербатов Сергей Михайлович, 58 лет, деревня Ястребовка Ферзиковского района.

Сергей Михайлович пропал 17 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

рост 168 см;

худощавого телосложения;

русые с проседью волосы;

серо-зеленые глаза.

Одежда: неизвестно.

Волонтеры обращаются к калужанам:

— Сергей Щербатов может находиться в вашем городе, в вашем районе. Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ.

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