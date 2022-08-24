58-летний мужчина пропал в Калужской области
Во вторник, 23 августа, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщает о поисках мужчины в Калужской области.
Пропал Щербатов Сергей Михайлович, 58 лет, деревня Ястребовка Ферзиковского района.
Сергей Михайлович пропал 17 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего:
- рост 168 см;
- худощавого телосложения;
- русые с проседью волосы;
- серо-зеленые глаза.
Одежда: неизвестно.
Волонтеры обращаются к калужанам:
— Сергей Щербатов может находиться в вашем городе, в вашем районе. Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, бесплатно на территории РФ.
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