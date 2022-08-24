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«Нива» влетела в дерево в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 24.08.2022 09:00 0 557
«Нива» влетела в дерево в Калужской области

В среду, 24 августа, в Калужской области произошло ДТП.

Около 5 часов утра в селе Студенец Жиздринского района, на улице Школьной автомобиль «Нива» врезался в дерево.

В результате происшествия есть один пострадавший. Подробности уточняются.

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – уточняют в управлении.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 24.08.2022 09:00 0 557
Тэги: дтп происшествия мчс
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